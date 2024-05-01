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Джарретт Аллен пропустил 5-й матч с «Мэджик» из-за повреждения ребра

Центровой «Кавальерс» не смог выйти на площадку из-за ушиба правого ребра. Аллен был ключевым игроком для «Кавальерс» в противостоянии.

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