Россияне смогут искать людей через МВД и «Госуслуги»

В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутрених дел. Как сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу ведомства, теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться.