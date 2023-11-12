Праздник Всемирный день доброты отмечают 13 ноября в России и мире Анна Федорова3 ноября каждый год на нашей планете Земля отмечается Всемирный день Доброты, который призван отмечать и популяризировать доброту и милосердие.
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