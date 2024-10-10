ЦБ предложил сделать кратные ущербу штрафы за манипулирование на фондовом рынке

Центральный банк России предлагает изменить систему наказания за манипулирование на фондовом рынке. Регулятор отмечает необходимость повышения планки ущерба, с которого наступает уголовная ответственность.
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