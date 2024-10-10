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    Эт кто как считает!! Главное, что бы в итоге не оказалось, что их вообще уже и нет!!!Международные рез...
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    Вот Вам и инфляция в 7% и повышение пенсий на 7%!!!! Если посчитать на сколько всё по дорожало, то получится как всег...В правительстве Р...
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ЦБ предложил сделать кратные ущербу штрафы за манипулирование на фондовом рынке

ЦБ предложил сделать кратные ущербу штрафы за манипулирование на фондовом рынке

Центральный банк России предлагает изменить систему наказания за манипулирование на фондовом рынке. Регулятор отмечает необходимость повышения планки ущерба, с которого наступает уголовная ответственность.

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