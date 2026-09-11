ЦИК РФ пригласил 12 международных миссий наблюдать за выборами, дискредитировать ход голосования пытается Украина, заявил глава избиркома Элла Памфилова на заседании 11 сентября.
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