В Подмосковье закрыли более 50 незаконных гостиниц – для кого они работали

Всего с начала 2023 года чиновники нашли четыре сотни нелегальных «постоялых дворов».На 400 земельных участках в Московской области в этом году инспекторы земельного контроля обнаружили постройки, имеющие все признаки незаконных гостиниц.
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