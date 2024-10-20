«Хаббл» запечатлел «звёздный вулкан», извергающий яркий газ Космический те...

«Хаббл» запечатлел «звёздный вулкан», извергающий яркий газКосмический телескоп «Хаббл» сделал эффектный красочный снимок крупным планом двух близлежащих звёзд в созвездии Водолея, которые находились в тесном контакте на протяжении столетий.
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