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«Хаббл» запечатлел «звёздный вулкан», извергающий яркий газ Космический те...

«Хаббл» запечатлел «звёздный вулкан», извергающий яркий газ Космический те...

«Хаббл» запечатлел «звёздный вулкан», извергающий яркий газКосмический телескоп «Хаббл» сделал эффектный красочный снимок крупным планом двух близлежащих звёзд в созвездии Водолея, которые находились в тесном контакте на протяжении столетий.

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