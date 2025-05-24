Киев меняем на Одессу? План, о котором Запад может только мечтать. А Россия ещё подумает. Как сказал военный эксперт Влад Шлепченко, западные страны скорее согласятся на потерю украинцами Киева, чем одесских портов.
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