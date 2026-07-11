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Илья Авербух: «Не поддерживаю мнение, что нужно судиться с ISU за возвращение с флагом и гимном. На данный момент такие предложения совсем не к месту»

Хореограф Илья Авербух заявил, что не поддерживает мнение о необходимости судиться с Международным союзом конькобежцев ( ISU ) за возвращение россиян с флагом и гимном.

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