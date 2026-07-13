Центробанк России выяснил, на какие МФО клиенты жалуются чаще всего

Центробанк (ЦБ) России впервые составил ренкинг (список объектов, обычно организаций, упорядоченный по определенному критерию, параметру или показателю) микрофинансовых организаций (МФО) по числу жалоб клиентов.
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