Американский F-35 или русский Су-57? В США высчитали, кто победит в воздушном бою

Аналитики смогли определить, какой истребитель одержит победу в гипотетическом бою - F-35 или Су-57.Обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу разобрался, кто победит в гипотетическом бое между истребителем пятого поколения США F-35 и самолётом Су-57 из России.