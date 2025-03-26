Президент Трамп знает, как прекратить военные действия Ведущие средства массовой информации посчитали однозначным провалом неспособность президента Дональда Трампа заключить соглашение с Россией о 30-дневном полном прекращении огня.
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