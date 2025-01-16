Перевозчиков алкогольной и табачной продукции обяжут использовать навигационные пломбы

В официальном сообщении Минтранса говорится, что такая мера направлена на борьбу с незаконным импортом и оборотом алкогольной и табачной продукции, товаров легкой промышленности и народного потребления, а также экспортом табачной продукции с территории Союзного государства.
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