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Свежие комментарии

Перевозчиков алкогольной и табачной продукции обяжут использовать навигационные пломбы

Перевозчиков алкогольной и табачной продукции обяжут использовать навигационные пломбы

В официальном сообщении Минтранса говорится, что такая мера направлена на борьбу с незаконным импортом и оборотом алкогольной и табачной продукции, товаров легкой промышленности и народного потребления, а также экспортом табачной продукции с территории Союзного государства.

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