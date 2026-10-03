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Тухель о 7:0 с Хорватией: «90 минут высочайшего уровня от каждого игрока Англии. Помню, посмотрел на часы: «Вау, прошло три отличные минуты», посмотрел снова – а уже семь»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе над Хорватией в Лиге наций со счетом 7:0.

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