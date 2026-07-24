Ирландия: Два человека были арестованы после того, как ирландская полиция перехватила автомобиль с бомбой на трассе N2 возле Каррикмакросса в ирландском графстве Монаган во второй половине дня по местному времени 22 июля во время операции, направленной против диссидентской республиканской деятельности.
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