Ирландия: Два человека были арестованы после того, как ирландская полиция перехватила автомобиль с бомбой на трассе N2 возле Каррикмакросса в ирландском графстве Монаган во второй половине дня по местному времени 22 июля во время операции, направленной против диссидентской республиканской деятельности.