Стало известно, как будут отслеживать скоростных нарушителей

В ходе круглого стола начальник отдела ДПС и ИАЗ регионального УГИБДД Пётр Скорняков сообщил, что в Забайкальском крае начал работать комплекс «АвтоУраган», который позволяет в режиме реального времени отслеживать скоростных нарушителей.
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