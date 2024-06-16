Стало известно, как будут отслеживать скоростных нарушителей

В ходе круглого стола начальник отдела ДПС и ИАЗ регионального УГИБДД Пётр Скорняков сообщил, что в Забайкальском крае начал работать комплекс «АвтоУраган», который позволяет в режиме реального времени отслеживать скоростных нарушителей.