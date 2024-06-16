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Стало известно, как будут отслеживать скоростных нарушителей

Стало известно, как будут отслеживать скоростных нарушителей

В ходе круглого стола начальник отдела ДПС и ИАЗ регионального УГИБДД Пётр Скорняков сообщил, что в Забайкальском крае начал работать комплекс «АвтоУраган», который позволяет в режиме реального времени отслеживать скоростных нарушителей.

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