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Регионы России

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22% российских компаний не принимают меры по удержанию персонала, 58% удерживают только ценных сотрудников

22% российских компаний не принимают меры по удержанию персонала, 58% удерживают только ценных сотрудников

Согласно опросу SuperJob, проведенному в сентябре 2026 года среди 1000 менеджеров по персоналу и кадровых служб по всей России, 22% российских компаний не принимают никаких мер по удержанию персонала.

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