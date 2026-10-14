13 октября на польском пляже найдены обломки дрона. Минобороны Польши подтвердило, что это фрагменты испытательного аппарата, сбитого во время недавних учений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макрон перешёл "к...
- AB Эксперт Колесник ...
- Зеленский уже 3 н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым