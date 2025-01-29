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Пытались атаковать АЭС: за ночь силы ПВО сбили 104 украинских БПЛА над девятью регионами РФ

Пытались атаковать АЭС: за ночь силы ПВО сбили 104 украинских БПЛА над девятью регионами РФ

Этой ночью силы ПВО сбили 104 украинских БПЛА над девятью регионами России, сообщили в Минобороны. 47 беспилотников было перехвачено над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской и ещё по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Как бы не пыжилась... бандеро-нацистская власть. Но их хозяева, от них, уже отворачиваются. И всем уже, всё понятно...
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