Пытались атаковать АЭС: за ночь силы ПВО сбили 104 украинских БПЛА над девятью регионами РФ

Этой ночью силы ПВО сбили 104 украинских БПЛА над девятью регионами России, сообщили в Минобороны. 47 беспилотников было перехвачено над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, по три — над Нижегородской и Калужской и ещё по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.