Why I go flat before every close (prop-firm risk, explained) Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! WolfGangBoss Most funded accounts don’t die from a bad entry.
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