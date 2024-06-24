3 июля в центре Омска перекроют улицу и запретят парковку авто. Движение транспорта закроют из-за празднования дня ГИБДД.
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3 июля в центре Омска перекроют улицу и запретят парковку авто. Движение транспорта закроют из-за празднования дня ГИБДД.