ABC: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России

Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного применения дальнобойных западных ракет для ударов по России и «список вероятных целей», однако решение о снятии ограничений на применение переданного американского оружия принято не было.
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