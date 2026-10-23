“President Trump once called ‘tariff’ the most beautiful word in the dictionary. He has somehow made it one of the most hated words in politics,” the Wall Street Journal reports.
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