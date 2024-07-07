Российские специалисты изучили боевую часть европейской ракеты Storm Shadow

Это позволит принять контрмеры для защиты Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow/SCALP, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, сообщает РИА Новости.
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