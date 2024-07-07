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Петербургский дневник

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Российские специалисты изучили боевую часть европейской ракеты Storm Shadow

Российские специалисты изучили боевую часть европейской ракеты Storm Shadow

Это позволит принять контрмеры для защиты Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow/SCALP, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, сообщает РИА Новости.

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