Питер Шифф: «Биткоин растет только благодаря теории большого дурака»

Глава компании Euro Pacific Capital рассказал, что по его мнению, биткоин представляет собой финансовую пирамиду, лишенную реальной ценности на рынке и предрек крах для его держателей, который станет самым масштабным в истории финансовых рынков.
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