Вернувшаяся в Россию из США телеведущая назвала лучший город на Земле

Ведущая шоу «Стать шефом» на канале СТС и победительница американской кулинарной программы Supermarket Stakeout Алиса Полунина, вернувшаяся в Россию из США, заявила, что считает Москву лучшим городом на планете.
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