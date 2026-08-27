В Хабаровске отметили 35-летие Независимости Таджикистана: таджики региона укрепили связь с Родиной

ИА Караван Инфо В городе Хабаровске Российской Федерации 23 августа по инициативе Общества таджиков Хабаровска состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию Государственной независимости Республики Таджикистан.
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