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Москалькова: нет более важной задачи, чем выполнить задачи спецоперации

Москалькова: нет более важной задачи, чем выполнить задачи спецоперации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости подчеркнула, что выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, является приоритетной целью для всех органов государственной власти страны.

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