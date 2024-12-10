Москалькова: нет более важной задачи, чем выполнить задачи спецоперации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости подчеркнула, что выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, является приоритетной целью для всех органов государственной власти страны.
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