«Реал» разгромил «Малагу» в четыре мяча. На такой исход давали 39%

«Реал» уверенно разобрался с «Малагой» на своем поле в матче 3-го тура Ла Лиги. Три мяча влетели в ворота «Малаги» уже в первом тайме: забили Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Альфонсо Эрерро в свои ворота.