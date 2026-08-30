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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» разгромил «Малагу» в четыре мяча. На такой исход давали 39%

«Реал» уверенно разобрался с «Малагой» на своем поле в матче 3-го тура Ла Лиги. Три мяча влетели в ворота «Малаги» уже в первом тайме: забили Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Альфонсо Эрерро в свои ворота.

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