НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fun S&N

2 подписчика

Графит и бетон, прокачиваем навыки урбан-скетчинга

Графит и бетон, прокачиваем навыки урбан-скетчинга

Почему именно многоэтажки? Современный пейзаж невозможен без многоярусных фасадов. «Высотное здание тестирует умение художника работать с перспективой лучше любой академической задачи», — считает преподаватель Школы архитектурного рисунка Мария Лукина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх