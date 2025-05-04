Графит и бетон, прокачиваем навыки урбан-скетчинга

Почему именно многоэтажки? Современный пейзаж невозможен без многоярусных фасадов. «Высотное здание тестирует умение художника работать с перспективой лучше любой академической задачи», — считает преподаватель Школы архитектурного рисунка Мария Лукина.
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