GROZA Defender 500LC – чем так хорош и плох китайский «Урал»?

В новом видео на YouTube-канале «Журнал Мотоэксперт» Алексей Кузнецов рассказывает о мотоцикле GROZA Defender 500LC – китайской версии знаменитого «Урала», которая обещает стать отличной альтернативой для любителей путешествий и бездорожья.
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