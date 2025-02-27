GROZA Defender 500LC – чем так хорош и плох китайский «Урал»?

В новом видео на YouTube-канале «Журнал Мотоэксперт» Алексей Кузнецов рассказывает о мотоцикле GROZA Defender 500LC – китайской версии знаменитого «Урала», которая обещает стать отличной альтернативой для любителей путешествий и бездорожья.