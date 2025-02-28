В Рассказово женщина после ссоры похитила у сожителя почти миллион рублей

В дежурную часть отделения полиции Рассказово поступила информация о краже крупной денежной суммы. Житель города рассказал полицейским, что обнаружил снятие денег со своего банковского счета в мобильном приложении.
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