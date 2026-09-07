Беляев: Түбән Кама районына БПЛА һөҗүме кире кагылды

ТР Түбән Кама районында БПЛА һөҗүмен кире кактылар, дип хәбәр итте Түбән Кама мэры Радмир Беляев. «Һава һөҗүменнән саклану системасы безнең районга чираттагы массакүләм һөҗүмне уңышлы кире какты.
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