Куда на самом деле ушли полтриллиона рублей: разбор дивидендного сезона в нефтегазе

Когда смотришь на итоги первого полугодия 2026 года, кажется, что российский нефтегазовый сектор переживает настоящий золотой век.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВА Глубина подвига: ...
- Российский рынок ...
- Как новые правила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым