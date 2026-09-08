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Куда на самом деле ушли полтриллиона рублей: разбор дивидендного сезона в нефтегазе

Куда на самом деле ушли полтриллиона рублей: разбор дивидендного сезона в нефтегазе

Когда смотришь на итоги первого полугодия 2026 года, кажется, что российский нефтегазовый сектор переживает настоящий золотой век.

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