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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль, Гави, Ферран и Форт скандировали «Кто не прыгает, тот мадридиста» после победы над «Реалом»

Ямаль, Гави, Ферран и Форт скандировали «Кто не прыгает, тот мадридиста» после победы над «Реалом»

Команда тренера Ханси Флика обыграла мадридцев (4:3) в класико в матче 35-го тура Ла Лиги. После завершения встречи Гави, Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Эктор Форт, а также присоединившиеся к ним некоторые другие игроки, вместе с фанатами праздновали победу, скандируя кричалку «madridista qui no boti» (кто не прыгает, тот мадридиста – Спортс’‘).

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