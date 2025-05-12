Ямаль, Гави, Ферран и Форт скандировали «Кто не прыгает, тот мадридиста» после победы над «Реалом»

Команда тренера Ханси Флика обыграла мадридцев (4:3) в класико в матче 35-го тура Ла Лиги. После завершения встречи Гави, Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Эктор Форт, а также присоединившиеся к ним некоторые другие игроки, вместе с фанатами праздновали победу, скандируя кричалку «madridista qui no boti» (кто не прыгает, тот мадридиста – Спортс’‘).