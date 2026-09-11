Объединенные Арабские Эмираты: United Airlines продлила приостановку полетов в международный аэропорт Дубая (DXB/OMDB) до 27 марта 2027 года из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.
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