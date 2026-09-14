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Гаргамель и Азраэль: ночь, когда исчезла тень

Гаргамель и Азраэль: ночь, когда исчезла тень

Дом на краю леса В тот вечер лес казался непривычно тихим. Даже старые ели, которые обычно скрипели от ветра, стояли неподвижно, будто прислушивались к чему-то важному.

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