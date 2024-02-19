У нижегородцев началась короткая рабочая неделя

Благодаря государственному празднику предстоящая рабочая неделя станет на один день короче.У нижегородцев и других жителей России началась самая короткая в этом месяце неделя: рабочими станут 19, 20, 21 и 22 февраля.
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