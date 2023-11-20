Новосибирцы проверили знания о родном крае в акции «Краеведческий эрудит»

Итоги просветительской акции «Краеведческий эрудит» подвели в Новосибирской области. В 2023 году свои знания об истории, географии, культуре, геральдике и топонимике родного края проверили более 5000 участников в 30 районах региона.
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