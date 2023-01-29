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Яровинский о Дзюбе: «Сидеть на лавке для него – мука. Футболистов с таким характером в России мало»

Олег Яровинский высказался об Артеме Дзюбе. – Летом с вами тренировался Дзюба. Неужели и правда не пытались его подписать? – С Дзюбой была очень простая ситуация.

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