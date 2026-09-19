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Татар-информ

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Явка на выборах в Госдуму к 14:00 мск составила 32,58%

Явка на выборах в Госдуму к 14:00 мск составила 32,58%

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва к 14:00 мск составила 32,58%.

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