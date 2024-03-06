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Нужны ли школьникам публичные уроки целомудрия?

Нужны ли школьникам публичные уроки целомудрия?

Это не шутка, а серьезная тема для обсуждения. «В школах России необходимо разработать и внедрить междисциплинарную программу по воспитанию целомудрия до вступления в брак» - заявил протоиерей Игорь Аксенов.

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