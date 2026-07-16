Формула Матусовского. Корифей песенной поэзии из Донбасса

16 июля 1990 года, не дожив всего недели до семьдесят пятого дня рождения (родился он 23 июля 1915 года), умер Михаил Матусовский – человек многогранного таланта, без которого немыслима песенная культура СССР.
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