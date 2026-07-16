НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

Формула Матусовского. Корифей песенной поэзии из Донбасса

Формула Матусовского. Корифей песенной поэзии из Донбасса

16 июля 1990 года, не дожив всего недели до семьдесят пятого дня рождения (родился он 23 июля 1915 года), умер Михаил Матусовский – человек многогранного таланта, без которого немыслима песенная культура СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии