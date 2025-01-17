Сексуальная жизнь ортодоксальных евреев — мифы и реальность

Жизнь ортодоксальных евреев окружена множеством мифов и домыслов. Значительная их часть относится к сфере интимной жизни, в которой, если верить слухам, существует огромное количество запретов и ограничений.
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