«По 10 миллионов на здание»: Юрий Трутнев оценил фасады домов на маршруте гостей ВЭФ

В частности, полпред провел осмотр фасадов домов на проспекте Столетия Владивостока. Эта улица и постройки на них приобретают особенную важность в преддверии Восточного Экономического Форума, который пройдет в дальневосточной столице уже в сентябре.
В частности, полпред провел осмотр фасадов домов на проспекте Столетия Владивостока. Эта улица и постройки на них приобретают особенную важность в преддверии Восточного Экономического Форума, который пройдет в дальневосточной столице уже в сентябре.
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