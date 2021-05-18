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«По 10 миллионов на здание»: Юрий Трутнев оценил фасады домов на маршруте гостей ВЭФ

«По 10 миллионов на здание»: Юрий Трутнев оценил фасады домов на маршруте гостей ВЭФ

В частности, полпред провел осмотр фасадов домов на проспекте Столетия Владивостока. Эта улица и постройки на них приобретают особенную важность в преддверии Восточного Экономического Форума, который пройдет в дальневосточной столице уже в сентябре.

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