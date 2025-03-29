Статистика обмена телами свидетельствует о том, что потери ВСУ в конфликте в разы больше потерь ВС РФ

Николай Герасименко

Что это за статейки обрезанные, ни информации, ни фактов. Мне конечно же хочется верить, что наши потери многократно ниже укронацистских, но какая вообще может быть корректная статистика о потерях и обменах погибшими. Если мы наступаем и освобождаем территории, а хохлы отступают, то естественно их тела остаются на освобожденных территориях.