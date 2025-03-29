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Военное обозрение

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Статистика обмена телами свидетельствует о том, что потери ВСУ в конфликте в разы больше потерь ВС РФ

Статистика обмена телами свидетельствует о том, что потери ВСУ в конфликте в разы больше потерь ВС РФ

Представлен график соотношения обмена телами погибших военнослужащих.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Что это за статейки обрезанные, ни информации, ни фактов. Мне конечно же хочется верить, что наши потери многократно ниже укронацистских, но какая вообще может быть корректная статистика о потерях и обменах погибшими. Если мы наступаем и освобождаем территории, а хохлы отступают, то естественно их тела остаются на освобожденных территориях.
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