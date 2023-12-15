В. Путин: "от первого лица" (наш анализ)

это все очень хорошо.что растет экономика.но цены в стране опережают и рост экономики и всего прочего. неужели органы власти не могут или все же не хотят навести с поднятием цен порядок. что бы к полученным копейкам соответствовали цены. что бы народ жил а не выживал.по моему это главный вопрос. также как и вся экономика.как говорится все для народа или все же для кучки чиновников что бы они жили хорошо.

Валерий Евстафьев

Путин, дорогой наш материалист, из всех мыслимых суверенитетов Вы не назвали самый главный, на котором основываются все другие суверенитеты: моральный суверенитет - особое понимание добра, зла и справедливости. Есть непреодолимая моральная разница глубинной России и коллективного запада: в России по старинке справедливым считают только моральное в самом божественном смысле, а на западе - справедливо то, что выгодно западу любыми средствами и за чужой счёт. Беда России в том, что о божественной морали в России помнят только в глубинке и в том, что морали у всех свои, а должна быть одна единая мораль на всех, которая: - божественная: не убий, не вреди, не ври, не кради, не завидуй, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальная: "от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест"; "один за всех и все за одного"; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; "сам погибай, а товарища выручай" (А.В. Суворов), "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Иоанн, 15:13); - патриотическая: наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; нам чужого не надо, но своего не отдадим; коллективный моральный иммунитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - основополагающая: в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали; никому не позволено разворачивать единую мораль к своей личной выгоде.