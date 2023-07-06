Провластные покровители богемной шушеры

Евгений Маркович

Ну вот, а говорите что Сталин не правильно поступал. Только прессовать таких нужно, если не к стенке, то на соловцы точно, а лучше на лесоповал вместо китайских подрядчиков. Вот только ныне в Правительстве все замешаны в разграблении, в тч и темнейший.