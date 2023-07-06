Темы дня

124 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    К сбитой бабушке. Это реально так. Сбитая бабушка это почти не преступление. Мою маму сбили. Перелом шейки бедра и че...Цена «Марша Справ...
  • Владимир Алтайцев
    Тем паче, их выселили не в Иркутску или Читинскую области, а почти на курорт- в Среднюю Азию, где их люто ненавидели ...Уважаемые советск...
  • HotRS
    Я не видел, чтобы Михаил писал, что его устраивает отсутствие боеприпасов. Он пишет, что, СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ, всё ...Цена «Марша Справ...

Провластные покровители богемной шушеры

Провластные покровители богемной шушеры

Ингвар Коротков   У многих встает вопрос - а что происходит? Почему Моргенштерн дает концерт, почему Арбенина вопреки желанию народа выступает с концертами, почему Гудков ( узкий) что-то там ведет в самых знаменитых вузах страны?Это как, например, в ВОВ, когда КАЖДАЯ семья ждала весточки с фронта от своих родных, в концертных залах бы выступал Хармс и кричал о фашистском порядке и освобождении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Соловьев
Приведите &quot;проект&quot; такого указа - вместе посмеемся.
Ответить
1 час.
Андрей Соловьев
Это вы лжете. Конституция запрещает монополизацию идеологии. Не повторяйте бред женюры федорова и его нодовских подстилок !
Ответить
1 час.
Евгений Маркович
Ну вот, а говорите что Сталин не правильно поступал. Только прессовать таких нужно, если не к стенке, то на соловцы точно, а лучше на лесоповал вместо китайских подрядчиков. Вот только ныне в Правительстве все замешаны в разграблении, в тч и темнейший.
Ответить
55 мин.

Картина дня

наверх