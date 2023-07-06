Ингвар Коротков У многих встает вопрос - а что происходит? Почему Моргенштерн дает концерт, почему Арбенина вопреки желанию народа выступает с концертами, почему Гудков ( узкий) что-то там ведет в самых знаменитых вузах страны?Это как, например, в ВОВ, когда КАЖДАЯ семья ждала весточки с фронта от своих родных, в концертных залах бы выступал Хармс и кричал о фашистском порядке и освобождении.
Провластные покровители богемной шушеры
Комментарии
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Андрей Соловьев
Приведите "проект" такого указа - вместе посмеемся.
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1 час.
Андрей Соловьев
Это вы лжете. Конституция запрещает монополизацию идеологии. Не повторяйте бред женюры федорова и его нодовских подстилок !
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1 час.
Евгений Маркович
Ну вот, а говорите что Сталин не правильно поступал. Только прессовать таких нужно, если не к стенке, то на соловцы точно, а лучше на лесоповал вместо китайских подрядчиков. Вот только ныне в Правительстве все замешаны в разграблении, в тч и темнейший.
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55 мин.
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