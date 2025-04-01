Казахи славятся своим смекалистым умом и находчивостью

По словам девушки, экс-бойфренд её приятельницы обратился в судебные органы с иском против неё. Выяснилось, что на протяжении трёх месяцев он осуществлял денежные переводы, что в рамках судебного разбирательства может быть расценено как неосновательное обогащение.