Казахи славятся своим смекалистым умом и находчивостью

По словам девушки, экс-бойфренд её приятельницы обратился в судебные органы с иском против неё. Выяснилось, что на протяжении трёх месяцев он осуществлял денежные переводы, что в рамках судебного разбирательства может быть расценено как неосновательное обогащение.
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