Макаревич* выхватил смартфон у журналистки перед концертом

Корреспондент хотела задать ему вопрос, но музыкант не дал это сделать.Музыкант Андрей Макаревич* резко выхватил мобильный телефон из рук корреспондентки, собиравшейся задать ему вопрос, пишут «Известия».
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