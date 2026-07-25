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Царьград

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Макаревич* выхватил смартфон у журналистки перед концертом

Макаревич* выхватил смартфон у журналистки перед концертом

Корреспондент хотела задать ему вопрос, но музыкант не дал это сделать.Музыкант Андрей Макаревич* резко выхватил мобильный телефон из рук корреспондентки, собиравшейся задать ему вопрос, пишут «Известия».

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